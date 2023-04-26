《經濟通通訊社２６日專訊》經歷五連跌後，滬深股市今早進一步低開，上證綜合指數（滬

綜指）低開０﹒３％，報３２５５﹒２２點，深成指低開０﹒４３％，創業板指低開０﹒４３％

。

自然資源部部長王廣華宣布中國全面實現不動產統一登記，數據庫覆蓋全國、實時更新，包

含１５億多條不動產登記信息，全國不動產數據庫一直被視作是房地產稅出台的準備工作之一，

市場擔憂房地產稅推出已在路上，地產股今早領跌。

此前有外媒指在本月召開的中國市場利率定價自律機制會議上，銀行被敦促降低存款利率，

內地官媒引述銀行業人士透露，在有關座談會上，壓降銀行存款成本成為參會銀行的共識，與會

銀行建議進一步降低部分存款的利率加點上限，並建議有關部門加大對市場違規行為的查處力度

。不過有內媒評論稱，近期部分中小銀行下調存款利率，更多屬於金融機構的市場化行為，是銀

行基於自身經營考量做出的自主決策，對此要理性看待。

外電報道，加拿大安大略省教師養老金關閉了駐香港的中國股票投資團隊。

人民銀行今日進行９５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放６３０億元。臨近「

五一」長假，人行逐步加大公開市場操作力度，已於４月２３日、２４日、２５日分別開展

８９０億元、１１５０億元、１７００億元７天期逆回購操作。（ｅｙ）

