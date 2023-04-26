《經濟通通訊社２６日專訊》美國銀行業風險復燃拖累外圍市場，滬深股市經歷五連跌後，

再低走，銀行股顯著回調，地產股下跌，但在汽車、軍工、光伏等板塊拉漲下沒有進一步下跌，

滬綜指半日收跌０﹒３１％，報３２５４﹒６９點，深成指升０﹒２３％，創業板指則因新能源

車概念大幅反彈而收漲１﹒５６％。

兩市半日成交７４２３億元（人民幣．下同），較上日（２５日）同時段成交上升１﹒２％

，陸股通恢復流入超過２２億元。

此前有外媒指在本月召開的中國市場利率定價自律機制會議上，銀行被敦促降低存款利率，

內地官媒引述銀行業人士透露，在有關座談會上，壓降銀行存款成本成為參會銀行的共識，與會

銀行建議進一步降低部分存款的利率加點上限，並建議有關部門加大對市場違規行為的查處力度

。不過有內媒評論稱，近期部分中小銀行下調存款利率，更多屬於金融機構的市場化行為，是銀

行基於自身經營考量做出的自主決策，對此要理性看待。



＊房地產稅或落地，部分地產股跌停＊



中國自然資源部宣布全國實現不動產統一登記，數據庫覆蓋全國、實時更新，包含１５億多

條不動產登記信息，目前累計頒發不動產權證書近８億本。中國在最近十多年來一直在討論房地

產稅的徵收，但始終處於公眾討論階段，而今次全國不動產數據庫的設立被視作是房地產稅出台

的準備工作之一，市場擔憂房地產稅推出已在路上。

地產股受今早下跌但部分個股盤中有所回穩，藍光發展（滬：６００４６６）、新華聯

（深：０００６２０）、宋都股份（滬：６０００７７）跌停，招商蛇口（深：００１９７９）

挫２﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）跌

０﹒５％，新城控股（滬：６０１１５５）倒升０﹒２％。

內媒引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，在中國全面實現不動產統一登記後，的

確會為房地產稅等工作開展提供更便利的條件，但不應理解為房地產稅要開徵。

銀行股上日拉升穩定大盤，今早即顯著回落，農業銀行（滬：６０１２８８）跌２﹒１％，

中國銀行（滬：６０１９８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）跌１﹒６％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒８％。



＊新能源車重新出發＊



新能源車概念反彈，鉑科新材（深：３００８１１）飆１４﹒２％，陽光電源

（深：３００２７４）漲１２﹒３％，高瀾股份（深：３００４９９）升１１﹒５％，科泰電源

（深：３００１５３）漲１０﹒７％，鵬輝能源（深：３００４３８）升１０﹒３％，宇通客車

（滬：６０００６６）、東方中科（深：００２８１９）、寶明科技（深：００２９９２）、鈞

達股份（深：００２８６５）集體升一成漲停。

鋰電池概念同復仇，聯得裝備（深：３００５４５）飆兩成漲停，派能科技

（滬：６８８０６３）漲１８％，寶明科技（深：００２９９２）升一成漲停，回天新材

（深：３０００４１）升９﹒３％，億緯鋰能（深：３０００１４）升８﹒７％。

