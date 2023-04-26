  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/04/2023 13:34

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２％，創業板指彈２％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股市場午後表現仍穩定，滬綜指升０﹒２％，報
３２７１﹒４１點，滬深３００指數升０﹒２１％，深成指升０﹒７２％，創業板指續漲２％。
上海Ｂ股無升跌，深圳Ｂ股升０﹒６５％。（ｅｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

下一篇新聞︰26/04/2023 13:25  【ＦＯＣＵＳ】白髮對決２﹒０啟幕，拜登醞對華辣招

其他AH股新聞
More

26/04/2023 13:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

26/04/2023 13:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

26/04/2023 13:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金