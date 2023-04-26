《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股市場午後表現仍穩定，滬綜指升０﹒２％，報
３２７１﹒４１點，滬深３００指數升０﹒２１％，深成指升０﹒７２％，創業板指續漲２％。
上海Ｂ股無升跌，深圳Ｂ股升０﹒６５％。（ｅｙ）
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26/04/2023 13:34
《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２％，創業板指彈２％
《經濟通通訊社２６日專訊》Ａ股市場午後表現仍穩定，滬綜指升０﹒２％，報
３２７１﹒４１點，滬深３００指數升０﹒２１％，深成指升０﹒７２％，創業板指續漲２％。
上海Ｂ股無升跌，深圳Ｂ股升０﹒６５％。（ｅｙ）
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