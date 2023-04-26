《經濟通通訊社２６日專訊》外圍市場不穩，滬深股市今日亦表現分化。滬市上演穩盤大戰

，銀行股顯著回調，地產股下跌，但在汽車、軍工、光伏等板塊拉漲下指數好淡爭持，一直維持

至全日收市，滬綜指收跌０﹒０２％，為連續第六個交易日下跌，創近一個月以來收市新低。科

技股今日大反攻，新能源車、環保能源急漲，醫藥、ＡＩＧＣ等概念反彈，帶領深市終結五連跌

，深成指升０﹒３３％，創業板指漲１﹒５４％。

兩市全日成交１１２２２億元（人民幣．下同），按日減少１％，連續第十七個交易日破萬

億，陸股通恢復淨流入約７﹒５億元。

此前有外媒指在本月召開的中國市場利率定價自律機制會議上，銀行被敦促降低存款利率，

內地官媒引述銀行業人士透露，在有關座談會上，壓降銀行存款成本成為參會銀行的共識，與會

銀行建議進一步降低部分存款的利率加點上限。不過有內媒評論稱，近期部分中小銀行下調存款

利率，更多屬於金融機構的市場化行為，是銀行基於自身經營考量做出的自主決策，對此要理性

看待。

另外，市場持續關注有可能本周舉行的中共中央政治局會議，其將研究首季經濟形勢並部署

下一階段工作。



＊加稅陰影籠罩，地產股不穩＊



中國自然資源部宣布全國實現不動產統一登記，數據庫覆蓋全國、實時更新，包含１５億多

條不動產登記信息，目前累計頒發不動產權證書近８億本。中國在最近十多年來一直在討論房地

產稅的徵收，但始終處於公眾討論階段，而今次全國不動產數據庫的設立被視作是房地產稅出台

的準備工作之一，市場擔憂房地產稅推出已在路上。

地產股受今早下跌但部分個股盤中有所回穩，藍光發展（滬：６００４６６）、新華聯

（深：０００６２０）、宋都股份（滬：６０００７７）跌停，招商蛇口（深：００１９７９）

挫２％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）軟０﹒５％

，新城控股（滬：６０１１５５）無升跌。

內媒引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，在中國全面實現不動產統一登記後，的

確會為房地產稅等工作開展提供更便利的條件，但不應理解為房地產稅要開徵。

銀行股上日拉升穩定大盤，四大行今早顯著回落，午後跌幅收窄，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌０﹒９％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒５％，中國銀行

（滬：６０１９８８）軟０﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）無升跌。

城商行股價則跌幅顯著，成都銀行（滬：６０１８３８）瀉４﹒１％，長沙銀行

（滬：６０１５７７）挫３﹒６％，瑞豐銀行（滬：６０１５２８）跌２﹒２％，常熟銀行

（滬：６０１１２８）跌１﹒９％，南京銀行（滬：６０１００９）跌１﹒７％，寧波銀行

（深：００２１４２）走低１﹒４％。



＊光伏最強勢，軍工也不弱＊



據外電統計，中國３月太陽能產品出口總額環比成長４２％至５３億美元，創下２０１５年

有記錄以來的月度新高，歐洲是中國太陽能產品的主要買家，３月對歐盟出口規模達到２７億美

元破紀錄，按年增長４２％，相當於約１２ＧＷ的太陽能組件。光伏板塊今日表現凌厲，帝科股

份（深：３００８４２）、昱能科技（滬：６８８３４８）、禾邁股份（滬：６８８０３２）、

聯得裝備（深：３００５４５）齊飆兩成漲停，固德威（滬：６８８３９０）升１８﹒９％，陽

光電源（深：３００２７４）漲１４﹒７％，上能電氣（深：３００８２７）炒高１３﹒８％。

軍工股表現強，航亞科技（滬：６８８５１０）漲１５﹒７％，中船科技

（滬：６０００７２）升８﹒５％，隆達股份（滬：６８８２３１）升８﹒４％，航發控制

（深：０００７３８）漲６﹒６％，中航重機（滬：６００７６５）升５﹒６％，新余國科

（深：３００７２２）升５﹒３％，超卓航科（滬：６８８２３７）走高４﹒９％，中船防務

（滬：６００６８５）揚３﹒４％。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９５９﹒２３ －０﹒０９

上證綜合指數 ３２６４﹒１０ －０﹒０２ ４８０４﹒１８

上證Ａ股指數 ３４２１﹒４５ －０﹒０３

深證成份指數 １１１８５﹒６８ ＋０﹒３３ ６４１８﹒０３

深圳創業板指數 ２２９４﹒０６ ＋１﹒５４

上證Ｂ股指數 ２９２﹒３１ ＋０﹒３１ １﹒２７

深證Ｂ股指數 １１６７﹒５９ ＋１﹒０２ ０﹒６１

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