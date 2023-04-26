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AH股新聞

26/04/2023 15:14

《滬股通》上證Ａ股指數收跌０﹒０３％，報３４２１﹒４５點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒０３％，報３４２１﹒４５點。
　　中國自然資源部宣布全國實現不動產統一登記，數據庫覆蓋全國、實時更新，包含１５億多
條不動產登記信息，目前累計頒發不動產權證書近８億本。地產股插水，藍光發展
（滬：６００４６６）、宋都股份（滬：６０００７７）跌停，保利發展（滬：６０００４８）
跌１﹒１％。
　　有內媒評論稱，近期部分中小銀行下調存款利率，更多屬於金融機構的市場化行為，是銀行
基於自身經營考量做出的自主決策，對此要理性看待。銀行股今日顯著回落，農業銀行
（滬：６０１２８８）跌０﹒９％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌０﹒５％。
　　中國空戰片《長空之王》以超８０００萬元人民幣預售票房領跑五一檔。《長空之王》出品
涉１７家公司，具體由亭東影業、阿里影業、中國電影（滬：６００９７７）等８家公司出品。
中國電影全日漲２﹒８％。其他影視股普遍造好，中國科傳（滬：６０１８５８）升０﹒４％，
鳳凰傳媒（滬：６０１９２８）升５﹒４％。（ｊｔ）

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