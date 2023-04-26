《經濟通通訊社２６日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒３３％，報１１１８５﹒６８點

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國務院辦公廳發布關於推動外貿穩規模優結構的意見提到，培育汽車出口優勢。新能源車概

念反彈，鉑科新材（深：３００８１１）飆１３﹒４％，陽光電源（深：３００２７４）漲

１４﹒７％，高瀾股份（深：３００４９９）升兩成漲停，科泰電源（深：３００１５３）漲

１２﹒６％，鵬輝能源（深：３００４３８）升１０％。

鋰電池概念經歷連續兩日暴跌後，今日集體反彈，聯得裝備（深：３００５４５）飆兩成漲

停，寶明科技（深：００２９９２）升一成漲停，回天新材（深：３０００４１）升８﹒７％，

億緯鋰能（深：３０００１４）升１０﹒６％。

外交部２５日宣布，中國自４月２９日起取消入境人員核酸檢測要求。國務院承諾繼續為境

外客商提供簽證便利，將推動中外航空公司復航增班。消息帶動旅遊股開盤大漲，三特索道

（深：００２１５９）飆４﹒５％，嶺南控股（深：０００５２４）升５﹒６％，西域旅遊

（深：３００８５９）升２﹒４％。（ｊｔ）

