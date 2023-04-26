《經濟通通訊社２６日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０４﹒３８億元，用１５﹒６２億元或３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入７﹒５１億元，外資結束連續三日淨流
出。（ｄｗ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
26/04/2023 15:14
《深股通》深股通額度全日用近１６億元，外資結束連續三日淨流出
《經濟通通訊社２６日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０４﹒３８億元，用１５﹒６２億元或３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入７﹒５１億元，外資結束連續三日淨流
出。（ｄｗ）
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