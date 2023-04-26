《經濟通通訊社２６日專訊》國務院辦公廳發布關於推動外貿穩規模優結構的意見。其中提

到，培育汽車出口優勢。各地方、商協會組織汽車企業與航運企業進行直客對接，引導汽車企業

與航運企業簽訂中長期協議。鼓勵中資銀行及其境外機構在依法合規、風險可控前提下，創新金

融產品和服務，為汽車企業在海外提供金融支持。各地方進一步支持汽車企業建立和完善國際營

銷服務體系，提升在海外開展品牌宣傳、展示銷售、售後服務方面的能力。

Ａ場新能源車股向好，陽光電源（深：３００２７４）升４﹒９％，華域汽車

（滬：６００７４１）升２﹒１％，長城汽車（滬：６０１６３３）升１﹒８％，長安汽車

（深：０００６２５）升１％，上汽集團（滬：６００１０４）升０﹒７％，比亞迪

（深：００２５９４）升０﹒６％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升０﹒５％。



＊特斯拉在美激進降價，Ｍｏｄｅｌ Ｙ基本款售價低於新車平均價＊



在特斯拉（Ｔｅｓｌａ）創辦人馬斯克一頓迅猛減價操作下，特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ

ＳＵＶ最便宜的版本如今售價低於美國新車平均價格。Ｍｏｄｅｌ Ｙ基本款現在售價為

４６９９０美元，較美國轎車或卡車的平均價格低７５９美元。自去年年中以來，這兩者的價差

變動幅度已超過２萬美元。

在現代汽車歷史中，還沒有其他汽車製造商像特斯拉這樣針對高銷量車型進行如此激進的降

價。去年，Ｍｏｄｅｌ Ｙ是美國最暢銷的電動汽車，也是所有車型中最暢銷的ＳＵＶ之一。

特斯拉概念股也反彈，三花智控（深：００２０５０）漲３﹒６％，隆基綠能

（滬：６０１０１２）揚２﹒３％，天齊鋰業（深：００２４６６）升１﹒９％，天賜材料

（深：００２７０９）升１﹒９％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升１﹒７％，璞泰來

（滬：６０３６５９）升１﹒５％，寧德時代（深：３００７５０）升１﹒４％，藍思科技

（深：３００４３３）升１﹒３％。（ｊｔ）

