《經濟通通訊社２６日專訊》今年共有１８部新片定檔五一，覆蓋動作、愛情、動畫、犯罪

、喜劇、災難、奇幻、懸疑等多種類型。其中１６部影片已開啟預售，累計點映及預售票房達

１﹒４３億元人民幣。中國空戰片《長空之王》以超８０００萬元預售票房領跑五一檔，《這麼

多年》、《人生路不熟》、《驚天救援》分列預售票房榜二三四名。

《長空之王》原本安排在去年國慶檔上映，不過在上映三天前，片商無預警宣布撤檔，宣稱

是「為了呈現更好的製作效果」。背後原因眾說紛紜，媒體當時指稱這是為了避免炒起戰爭情緒

，又或許是因為在二十大召開之際時機敏感，才會安排緊急撤擋。外媒又指出，北京電影圈內盛

傳，《長空之王》突然撤擋是因為製片發現，片中飛行特技和視覺特效遠遠比不上《捍衛戰士：

獨行俠》，反倒會讓中國大失面子、甚至造成政治危機，才會讓其緊急撤擋。

《長空之王》出品涉１７家公司，具體由亭東影業、阿里影業（０１０６０）、中國電影

（滬：６００９７７）等８家公司出品。中國電影現漲４﹒４％，報１６﹒３３元人民幣。其他

影視股普遍造好，中國科傳（滬：６０１８５８）抽升８﹒５％，鳳凰傳媒

（滬：６０１９２８）升６﹒９％，芒果超媒（深：３００４１３）升０﹒９％。（ｊｔ）

