《經濟通通訊社２６日專訊》信貸評級機構標準普爾發表報告，確認台灣信貸評級為「ＡＡ

＋╱Ａ－１＋」，展望為穩定。

標普認為，盡管地緣政治緊張局勢給依賴出口的台灣經濟帶來了風險，但不太可能破壞台灣

製造業的長期增長，展望穩定意味著未來兩年兩岸關係不太可能嚴重破壞台灣經濟穩定的假設。

（ｅｙ）

