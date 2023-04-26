《經濟通通訊社２６日專訊》內地一連５天的五一假期即將於２９日展開，民眾出遊需求將

得到強勁釋放。官媒《央視新聞》引述中國旅遊研究院院長戴斌指出，每年春節、五一、國慶假

期都是城鄉居民集中出遊的時間，而今年五一尤其不同。預計今年五一假期全國出遊人數會超過

２﹒４億人次，比２０１９年高４個百分點，同時也會創造１２００億元人民幣消費，將是新冠

感染實施「乙類乙管」後旅遊市場恢復的一個轉折點，「也就是說真正恢復到２０１９年的水平

」。

根據文旅部數據，２０１９年五一假期全國國內旅遊接待總人數１﹒９５億人次，按可比口

徑增長１３﹒７％；實現旅遊收入１１７６﹒７億元人民幣，按可比口徑增長１６﹒１％。

報道又北京市文化和旅遊局市場管理一處處長李化指出，今年以來北京市文旅消費市場呈現

出強勁復甦態勢，根據在線旅遊平台數據研判分析，五一假期北京全市預計接待遊客將達到

８８０萬左右，較２０１９年同期增長３％，全市酒店營業數量約５１００多家，目前已預定房

間數已經遠超２０１９年同期的５１％，今年五一遊客接待量將會遠遠超過疫情前２０１９年的

同期水平。（ｓｌ）

