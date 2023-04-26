《經濟通通訊社２６日專訊》中國核能行業協會２６日發布《中國核能發展報告２０２３》

藍皮書。藍皮書顯示，２０３０年前，中國在運核電裝機規模有望達到世界領先，預計到

２０３５年，中國核能發電量在總發電量的佔比將達到１０％，核電在中國能源結構中的重要性

將進一步提升，支撐中國能源結構低碳轉型發展。

藍皮書又顯示，２０２２年以來，中國新核准核電機組１０台，新投入商運核電機組３台，

新開工核電機組６台。截至目前，中國在建核電機組２４台，總裝機容量２６８１萬千瓦，繼續

保持全球第一；商運核電機組５４台，總裝機容量５６８２萬千瓦，位列全球第三。２０２２年

國內核電主設備累計交付５４台套，交付數量創近５年新高。與此同時，中國核電安全運行業績

持續保持國際先進水平。

藍皮書並顯示，中國核電關鍵裝備自主化、國產化水平穩步提高。中國核能行業協會秘書長

張廷克表示，主要核電堆型設備國產化率達到９０％以上，示範快堆１號機組關鍵設備陸續交付

現場，聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施研發工作取得階段性成果，表明中國核電裝備製造技術

及研發能力達到世界先進水平。中國核電工程建造技術水平保持國際先進行列，具備同時建造

４０餘台核電機組的工程施工能力。（ｓｌ）

