《經濟通通訊社２６日專訊》因「燒烤」而紅遍全國的山東淄博在今年五一假期成為最熱門

目的地之一。面對「報復式旅遊」，這座三線城市的文化和旅遊局２６日發出《致廣大遊客朋友

的一封信》，感謝這份「難得的厚愛」，並坦言雖已全力以赴，但近期客流過載等問題已為遊客

造成一些困擾和不便，且目前五一期間中心城區的酒店房間基本售罄，客流量已超出接待能力，

預計部分重點路段、網紅打卡點將會出現交通阻塞、停車難、排隊時間長等問題，呼籲民眾錯峰

出遊，「打出時間差、換得舒適度」。淄博文旅局還在信中介紹民眾去省內其他城市遊覽，強調

「美景美食不止淄博，好客山東應有盡有」。



＊淄博政府出手限價，酒店「坐地降價」＊



另外，有網民近日在社交平台透露，五一期間計劃帶家人去淄博遊玩，預訂了一晚１３４１

元（人民幣．下同）的鼎成希爾頓花園酒店，結果接到酒店通知，入住時只需付７３５元。該網

民直言，五一黃金旺季，一些住宿要客人退房再漲價，淄博卻差不多減至半價，「的確是聞所未

聞」。另一名網民亦透露，早前以每晚過千元價格預訂同一間酒店，及後獲通知因政府限價，每

晚只需５７１元，連住兩晚僅１１４２元。其他網民紛紛調侃這是「坐地降價」。

涉事酒店工作人員２６日回應稱，這是政府為防止酒店房價過分上調而作出控制和優化，房

價一直到５月底不變，僅限淄博地區。工作人員又稱，目前五一房間已經訂滿，最近酒店天天滿

房。（ｓｌ）

