《經濟通通訊社２６日專訊》原任廣東科龍電器股份有限公司（現為海信家電集團股份有限
公司）、格林柯爾制冷劑（中國）有限公司等公司董事長、法定代表人的顧雛軍，因監禁期限超
出再審判決確定刑期７７１天而申請國家賠償，要求按工資收入等情況賠償１﹒２億元，以及返
還羈押期間被迫轉讓的股權、土地等相關財產。顧雛軍去年初獲判總共４３萬元（人民幣．下同
）的國家賠償，其已繳交的８萬元罰款亦獲判連本帶利返還。顧雛軍不服再申訴，最高人民法院
最終裁定維持此前的國家賠償，並於２６日向顧雛軍送達了上述裁決。
６３歲的顧雛軍２００８年１月被佛山市中級人民法院以虛報註冊資本罪，違規披露、不披
露重要信息罪，挪用資金罪，數罪併罰，判處有期徒刑１０年，罰款６８０萬元。顧雛軍不服上
訴，廣東省高級人民法院２００９年３月駁回上訴，維持原判。２０１２年９月，顧雛軍刑滿出
獄，實際服刑７年１個月１０天。
顧雛軍在出獄當月舉行記者會宣稱自己無罪並提出申訴。高人民法院２０１７年１２月２７
日對案件作出再審決定。
＊部分罪名再審時獲撤銷＊
最高法院經再審認為，顧雛軍所犯虛報註冊資本罪情節輕微，危害不大，不認為是犯罪；違
規披露、不披露重要信息罪，證據不足，不應追究相關責任，挪用資金一部分證據不足，且適用
法律錯誤，不應按犯罪處理，遂撤銷原判決對顧雛軍犯虛報註冊資本罪，違規披露、不披露重要
信息罪，以及部分挪用資金罪。但顧雛軍另一部分挪用逾２億元資金的罪名事實清楚，證據確實
、充分，惟挪用資金時間較短，且未為單位造成重大經濟損失，依法從寬處罰，由有期徒刑８年
改判為５年。
顧雛軍２０２１年初以再審結果，向廣東省高級人民法院提出國家賠償申請，去年初獲判賠
２８﹒７萬餘元人身自由賠償金及１４﹒３萬元精神損害撫慰金，原判決已執行的８萬元罰金亦
獲判返還並支付利息。
＊不支持賠償罰款以外其他財產＊
顧雛軍不服再申訴，最高人民法院賠償委員會經審理認為，廣東省高級人民法院的判決合法
有據，顧雛軍索求的７０００萬元人身自由賠償金，沒有法律依據；其索求５０００萬元精神損
害撫慰金，亦不符合法律和司法解釋的既有規定，不予支持。至於顧雛軍要求賠償相關財產損失
，最高人民法院認為，其刑事案件審理過程中，並無針對其除已繳納的８萬元罰款以外的其他財
產採取查封、扣押、凍結、追繳等措施或者作出相關處置行為，不適用國家賠償情況，其請求沒
有事實及法律依據，亦不予支持，故決定維持廣東省高級人民法院國家賠償決定。（ｓｌ）
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