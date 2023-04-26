《經濟通通訊社２６日專訊》上海市通信管理局、上海市浦東新區人民政府主辦的「算力浦

江」首屆數字經濟發展論壇２６日在上海召開。會上國家（上海）新型互聯網交換中心發布全國

首個基於該中心的一體化算力調度總體建設方案和算力交易平台。

據介紹，上海算力交易平台旨在推動「構建融合聯動的算力調度模式、建立規範有序的算力

支撐體系、打造開放共享的算力服務生態」，為算力供需雙方提供一個「中立、開放、公平、安

全」的算力交易平台。

上海電信、上海移動、上海聯通、上海鐵塔、東方有線、騰訊雲、有孚雲、萬國數據、數訊

信息、上海師範大學、二六三、數字發展、銀基安全、七牛雲等算力產業鏈相關單位，作為首批

入駐的算力供需主體，共同簽署了《算力交易戰略合作協議》。

國家（上海）新型互聯網交換中心將以「整合區域資源，匯聚多元算力；攻關核心技術，實

現有序供給；搭建調度平台，促進協同發展；規範市場秩序，探索算力交易；強化需求牽引，完

善算力生態」為重點，發揮好其「政府主導、中立、微利」的市場角色，進一步將應用、數據、

算力有機高效聯結，助推產業數字化轉型，釋放數字經濟新動能。（ｓｌ）

