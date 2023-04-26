《經濟通通訊社２６日專訊》美國共和黨議員要求拜登總統對華為和其他的中國雲計算公司
施加制裁，以保護美國國家安全。
中國外交部發言人毛寧對此表示，一貫反對泛化國家安全概念、無理打壓中國企業，這種人
為干預中美正常經貿往來的行徑不得人心，最終也將損害美國消費者自身的利益。（ｄｗ）
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26/04/2023 16:25
【大國博弈】美議員要求制裁雲計算中企，外交部：損美消費者利益
《經濟通通訊社２６日專訊》美國共和黨議員要求拜登總統對華為和其他的中國雲計算公司
施加制裁，以保護美國國家安全。
中國外交部發言人毛寧對此表示，一貫反對泛化國家安全概念、無理打壓中國企業，這種人
為干預中美正常經貿往來的行徑不得人心，最終也將損害美國消費者自身的利益。（ｄｗ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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