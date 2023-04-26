《經濟通通訊社２６日專訊》交通運輸部等五部門發布通知要求規範網約車聚合平台管理，
各地交通運輸、市場監管等部門要督促網約車聚合平台及合作網約車平台公司落實明碼標價等要
求，不得以不正當價格行為擾亂市場秩序；督促網約車聚合平台不得干預網約車平台公司價格行
為，不得直接參與車輛調度及駕駛員管理，維護公平競爭市場秩序。
通知並指，各地有關部門要根據法定職責保持打擊非法營運高壓態勢，對存在違法違規行為
的網約車聚合平台及合作網約車平台公司公開曝光。（ｄｗ）
26/04/2023 16:51
《中國監管》交通運輸部等：督促網約車平台落實明碼標價等要求
《經濟通通訊社２６日專訊》交通運輸部等五部門發布通知要求規範網約車聚合平台管理，
各地交通運輸、市場監管等部門要督促網約車聚合平台及合作網約車平台公司落實明碼標價等要
求，不得以不正當價格行為擾亂市場秩序；督促網約車聚合平台不得干預網約車平台公司價格行
為，不得直接參與車輛調度及駕駛員管理，維護公平競爭市場秩序。
通知並指，各地有關部門要根據法定職責保持打擊非法營運高壓態勢，對存在違法違規行為
的網約車聚合平台及合作網約車平台公司公開曝光。（ｄｗ）
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