【ＦＯＣＵＳ】７６歲的特朗普宣布「復出」５個多月後，８０歲的拜登周二（２５日）亦

正式就２０２４年連任「去馬」。看看兩人的競選口號，一個隻字未改「（Ｍａｋｅ

Ａｍｅｒｉｃａ Ｇｒｅａｔ Ａｇａｉｎ（ＭＡＧＡ）」，一個老生常談「Ｌｅｔ’ｓ

ｆｉｎｉｓｈ ｔｈｅ ｊｏｂ」。難怪距離正式總統大選尚有漫長的１８個月，「白髮對決

２﹒０」已喚起高達３８％美國人的疲憊感。



＊官宣視頻痛擊「ＭＡＧＡ」＊



獲７０％美國人認為「不應再選」的拜登，一如華盛頓政圈流傳已久的耳語，開啟欲以８６

歲高齡完成第二個總統任期的冒險，並迅速獲得奧巴馬、希拉里、桑德斯等民主黨大佬的背書。

在其「官宣」視頻中，２０２１年１月「國會山莊騷亂」的影像被置於開首，盡顯拜登就再次痛

擊「ＭＡＧＡ」的渴望和自信。

無獨有偶，就在周一（２４日），被視作 「ＭＡＧＡ」代言人、極右翼名嘴卡爾森

（Ｔｕｃｋｅｒ Ｃａｒｌｓｏｎ），跟Ｆｏｘ Ｎｅｗｓ分道揚鑣，背後據報是傳媒大亨梅鐸

忌憚他所宣揚的種族主義陰謀論，而親自下達分手令。事件似印證了拜登警告的「ＭＡＧＡ極端

分子」威脅，並將２０２４年大選之爭，提前界定為「更多的自由還是更少的自由，更多的權利

還是更少的權利」。



＊特朗普語不驚人死不休＊



再看同樣獲６０％美國人認為「不應再選」的特朗普，盡管被民主黨視為夢寐以求對手，但

共和黨內幾乎無人與其爭鋒。民調顯示，特朗普在共和黨選民中的支持率，大幅拋離排名第二的

德州州長德桑蒂斯１５至３７個百分點。正在日本訪問的德桑蒂斯周一就指，「我不是候選人，

且看看這種情況是否以及何時會發生變化。」

對於拜登呼籲「為美國靈魂而戰」，特朗普緊隨其後發布視頻反唇相譏，稱拜登是「美國歷

史上最糟糕的總統」，更指「半世紀以來最嚴重通脹令家庭遭受重創」、「孩子正被左翼狂熱分

子洗腦」、「銀行正在倒閉，貨幣正在崩潰」，誓言「將在２０２４年擊敗拜登，拯救經濟、粉

碎通脹、阻止對南部邊境的入侵、恢復美國的尊嚴、阻止第三次世界大戰發生……」



＊沙利文揭國際經濟議程＊



首輪隔空過招聽起來無甚新意，民調就顯示，３８％、２９％、２３％的美國人分別以疲憊

、恐懼、沮喪，來形容拜登與特朗普的再度對決。

拜登的首個官宣視頻未提及中國，但同日美國商務部揭盅「國家芯片技術中心」願景，宣布

斥資１１０億美元縮短從設計到商業化的時間；此外，拜登的國家安全顧問沙利文周四（２７日

）將就最新國際經濟議程發表演講，將涉及大膽的公共投資、有彈性的供應鏈願景、更公平持久

的全球經濟秩序等。

較早之前，特朗普則聲稱，一旦２０２４再次入主白宮，將推出一項四年計劃逐步停止從中

國進口鋼鐵、藥品等所有商品，廢除中國的最惠國待遇，拒與任何外包給中國的公司簽訂聯邦合

同等。

隨著「看誰更鷹派（ｗｈｏ ｉｓ ｍｏｒｅ ｏｆ ａ Ｃｈｉｎａ ｈａｗｋ）」的競

選秀再次開啟，且看現時白宮話事人拜登在５月Ｇ７峰會前，有何對華辣招「先聲奪人」。

