《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院辦公廳發布１５條具體措施，優化

調整穩就業政策，包括加大對吸納就業能力強的行業企業的擴崗政策支持、支持金融機構開展穩

崗擴崗服務和貸款業務、繼續實施失業保險穩崗返還政策，實施「大學生鄉村醫生」專項計劃，

支持高校畢業生等青年到城鄉社區就業創業。



＊支持金融機構開展穩崗擴崗服務和貸款業務＊



《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》明確三方面政策。一是激發活力

擴大就業容量。加大對吸納就業能力強的行業企業的擴崗政策支持，建立崗位收集、技能培訓、

送工上崗聯動機制，對吸納高校畢業生等重點群體就業的，一攬子兌現社會保險補貼、吸納就業

補貼、職業培訓補貼等政策。支持金融機構開展穩崗擴崗服務和貸款業務，優化貸款審批流程，

增加信用貸等支持。大規模開展重點行業、急需緊缺職業（工種）技能培訓，按規定給予職業培

訓補貼、技能提升補貼等支持。繼續實施失業保險穩崗返還政策，中小微企業按不超過上年度實

際繳納失業保險費的６０％返還，大型企業按不超過３０％返還。



＊支持畢業生到城鄉社區就業創業＊



二是拓寬渠道促進高校畢業生等青年就業創業。鼓勵企業吸納就業，對企業招用符合條件的

未就業高校畢業生、登記失業青年的，可發放一次性吸納就業補貼。鼓勵引導基層就業，穩定基

層服務項目規模，實施「大學生鄉村醫生」專項計劃，支持到城鄉社區就業創業。支持國有企業

擴大招聘規模，穩定機關事業單位崗位規模，實施２０２３年百萬就業見習崗位募集計劃，落實

就業見習補貼等政策。

三是強化幫扶兜牢民生底線。加強困難人員就業幫扶，提供「一對一」就業援助，對符合條

件的困難畢業生發放一次性求職創業補貼。及時啟動社會救助和保障標准與物價上漲挂鈎聯動機

制，按規定向困難群眾足額發放物價補貼。

