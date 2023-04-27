《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》十四屆全國人大常委會第二次會議２６日

表決通過了新修訂的反間諜法，將於２０２３年７月１日起施行。

全國人大常委會法工委刑法室主任王愛立介紹，現行反間諜法前身是１９９３年制定的國家

安全法，主要規定國家安全機關履行的職責特別是反間諜方面的職責。２０１４年１１月１日，

十二屆全國人大常委會第十一次會議審議通過了《中華人民共和國反間諜法》。反間諜法是在原

國家安全法的基礎上修訂出台的，是規範和保障反間諜鬥爭的專門法律，為維護國家安全發揮了

重要作用。

在完善間諜行為的定義方面，王愛立表示，新修訂的反間諜法將投靠間諜組織及其代理人，

針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等實施網絡攻擊等行為，明確為間諜行為。根據

實踐中的情況，適度擴大相關主體竊密的對象範圍，將其他關係國家安全和利益的文件、數據、

資料、物品納入保護。



＊對「安全防範」設專章規定，實現規範化執法＊



新修訂的反間諜法還完善安全防範規定，對「安全防範」設專章規定。王愛立說，法律明確

國家機關、社會組織等反間諜安全防範的主體責任；明確有關方面積極開展反間諜宣傳教育的職

責，專門機關指導宣傳教育活動，切實提高全民反間諜安全防範意識和國家安全素養；同時，明

確重點單位的安全防範責任和涉及國家安全事項的建設項目許可制度等。

王愛立介紹，此次修訂的反間諜法在「調查處置」一章中，增加查閱調取數據、傳喚、查詢

財產信息、不準出入境等行政執法職權；明確國家安全機關執法規範要求，嚴格審批程序，實現

規範化執法；增加對發現的網絡安全風險等的通報和處置措施；增加對國家秘密、情報的鑒定評

估機制；增加行刑銜接的規定。

新修訂的反間諜法還增加對相關人員予以保護、營救、補償、安置、撫恤優待、培訓等規定

；增加規定鼓勵反間諜領域科技創新，發揮科技在反間諜工作中的作用；加強對國家安全機關工

作人員的監督；同時，進一步完善法律責任。

