  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/04/2023 15:00

《駐滬專電》上海銀行業今年擬投放無縫續貸１﹒２萬億人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上海銀保監局副局長曹光群今日在上海市政府新聞發布會上表
示，今年全年，上海銀行業擬投放無縫續貸１﹒２萬億元（人民幣．下同），爭取為各類市場主
體節約成本１００億元以上，目前推進比較順利，一季度末無縫續貸將近４０００億。
　　另一方面，對暫時受困市場主體做實紓困融資工作，確保這類企業渡過難關，截至今年一季
度末，上海銀行業已經累放紓困融資５３００多億，支持６３８萬新老市民穩就業。（ｌｃ）

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金