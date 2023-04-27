《經濟通通訊社２７日專訊》上海銀保監局副局長曹光群今日在上海市政府新聞發布會上表

示，今年全年，上海銀行業擬投放無縫續貸１﹒２萬億元（人民幣．下同），爭取為各類市場主

體節約成本１００億元以上，目前推進比較順利，一季度末無縫續貸將近４０００億。

另一方面，對暫時受困市場主體做實紓困融資工作，確保這類企業渡過難關，截至今年一季

度末，上海銀行業已經累放紓困融資５３００多億，支持６３８萬新老市民穩就業。（ｌｃ）

