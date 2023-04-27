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AH股新聞

27/04/2023 15:17

《駐滬專電》上海五五購物節周六啟動，買綠色家電可享補貼

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上海一年一度的五五購物節即將於本周六（２９日）啟動。屆
時，上海將推出多個主題活動促銷費。
　　其中，上海綠色消費季將於４月２９日在上海青浦蟠龍天地啟動，將首次發布上海綠色餐廳
地方標準。活動期間，年滿１８周歲在滬消費者購買符合條件的綠色智能家電產品，可享受最高
不超過１０００元人民幣的一次性補貼。
　　上海將於５月１日在國家會展中心（上海）商業廣場啟動進口嗨購節，推出進博會同款商品
促銷，集聚日用消費品、食品、保健品等一批優質優惠的「進博好物」，加大促銷力度，促進進
口商品消費。
　　上海還將在４月２８日於楊浦區五角場萬達廣場啟動數字生活節，發動各電商平台、直播電
商基地、電商服務機構、商圈商場、品牌企業等市場主體共同參與，重點圍繞數字生活、數字商
圈、數商興農、即時電商、絲路電商開展特色便民消費活動。
　　此外，上海汽車品質消費嘉年華亦將啟動，首發一批新品，各汽車銷售重點區將舉辦專場活
動。比如，上海普陀區將匯聚逾４０個新能源汽車品牌現場展銷促銷，開展線上直播；上海閔行
區將打造沉浸式和互動感的看車、買車體驗。（ｌｃ）

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