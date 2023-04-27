《經濟通通訊社２７日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，截至
２０２３年３月３１日止首季純利１９﹒０９億元（人民幣．下同），按年升５﹒７％；營業總
收入２１６﹒２９億元，升５﹒３１％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
27/04/2023 18:16
《國企紅籌》白雲山首季純利升５﹒７％至１９﹒１億人民幣
《經濟通通訊社２７日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，截至
２０２３年３月３１日止首季純利１９﹒０９億元（人民幣．下同），按年升５﹒７％；營業總
收入２１６﹒２９億元，升５﹒３１％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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