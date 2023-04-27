《經濟通通訊社２７日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）公布，截至

２０２３年３月３１日止首季純利１９﹒０９億元（人民幣．下同），按年升５﹒７％；營業總

收入２１６﹒２９億元，升５﹒３１％。（ｈｐ）



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