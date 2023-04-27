《經濟通通訊社２７日專訊》中國中冶（０１６１８）（滬：６０１６１８）公布，今年首
季純利為３３﹒７２億元（人民幣．下同），按年增加２５﹒７７％，基本每股收益０﹒１５元
。
期內，營業收入按年增２２﹒３９％至１４４４﹒５３億元。（ｈｐ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
27/04/2023 18:18
《國企紅籌》中國中冶首季純利按年增２５﹒８％至３３﹒７億人幣
《經濟通通訊社２７日專訊》中國中冶（０１６１８）（滬：６０１６１８）公布，今年首
季純利為３３﹒７２億元（人民幣．下同），按年增加２５﹒７７％，基本每股收益０﹒１５元
。
期內，營業收入按年增２２﹒３９％至１４４４﹒５３億元。（ｈｐ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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