《經濟通通訊社２７日專訊》中國中冶（０１６１８）（滬：６０１６１８）公布，今年首

季純利為３３﹒７２億元（人民幣．下同），按年增加２５﹒７７％，基本每股收益０﹒１５元

。

期內，營業收入按年增２２﹒３９％至１４４４﹒５３億元。（ｈｐ）



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