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AH股新聞

27/04/2023 18:22

《國企紅籌》深高速３月梅觀高速路費收入為１３９７萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深高速（００５４８）（滬：６００５４８）公布，今年３月
梅觀高速路費收入為１３９７萬元（人民幣．下同），日均收入４５﹒１萬元；機荷東段路費收
入為６１４７﹒５萬元，日均收入１９８﹒３萬元；機荷西段路費收入為４９４５﹒８萬元，日
均１５９﹒５萬元；沿江項目路費收入為５６０１﹒９萬元，日均１８０﹒７萬元。（ｈｐ）

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