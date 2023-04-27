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AH股新聞

27/04/2023 18:22

《國企紅籌》中信証券（６０３０）首季多賺３﹒６％至５４億人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０）公布，根據中
國會計準則，今年第一季純利為５４﹒１７億元，按年增３﹒６％；每股基本收益３６分。
　　期內，集團營業收入１５３﹒４８億元，按年微增０﹒８７％；投資收益３５﹒９４億元，
按年飆升３３﹒８倍。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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