《經濟通通訊社２７日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）公布，今年第

一季淨利潤錄６﹒１５億元（人民幣．下同），按年增１﹒３１倍；每股基本收益４５分。

期內，集團營業收入１９４﹒３億元，按年增６﹒１６％。（ａｃ）



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