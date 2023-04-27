《經濟通通訊社２７日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年第一季淨利潤為４﹒４３億元（人民幣．下同），較去年同期調整後淨利潤增長
７﹒１３％；每股基本收益１８﹒２分。
期內，營業收入１９﹒０４億元，較去年同期調整後營業收入增７﹒３８％。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
27/04/2023 19:03
《國企紅籌》深高速（５４８）首季淨利潤按年增７﹒１３％
《經濟通通訊社２７日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年第一季淨利潤為４﹒４３億元（人民幣．下同），較去年同期調整後淨利潤增長
７﹒１３％；每股基本收益１８﹒２分。
期內，營業收入１９﹒０４億元，較去年同期調整後營業收入增７﹒３８％。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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