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AH股新聞

27/04/2023 19:03

《國企紅籌》深高速（５４８）首季淨利潤按年增７﹒１３％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年第一季淨利潤為４﹒４３億元（人民幣．下同），較去年同期調整後淨利潤增長
７﹒１３％；每股基本收益１８﹒２分。
　　期內，營業收入１９﹒０４億元，較去年同期調整後營業收入增７﹒３８％。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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