《經濟通通訊社２７日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布

，今年第一季淨利潤為４﹒４３億元（人民幣．下同），較去年同期調整後淨利潤增長

７﹒１３％；每股基本收益１８﹒２分。

期內，營業收入１９﹒０４億元，較去年同期調整後營業收入增７﹒３８％。（ａｃ）



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