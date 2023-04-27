《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同烏克蘭總統澤連斯基通電話

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國家主席習近平２６日應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換了

意見。習近平指出，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響。在烏克蘭危機問題上，中

方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。



習近平向中國與世界知識產權組織合作五十周年致賀信

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國家主席習近平２６向中國與世界知識產權組織合作五十周年紀念暨宣傳周主場活動致賀信指，

中國始終高度重視知識產權保護，深入實施知識產權強國建設，加強知識產權法治保障，完善知

識產權管理體制，不斷強化知識產權全鏈條保護。



降成本優結構，貨幣政策發力有空間

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從近日發布的一系列數據看，當前，實體經濟融資成本穩中有降，信貸結構持續優化，金融支持

實體經濟的力度明顯增強。業內人士認為，下階段實體經濟融資成本有望保持在低位，部分領域

貸款利率存在下行空間。





《上海證券報》



習近平同烏克蘭總統澤連斯基通電話

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國家主席習近平２６日應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換了

意見。習近平指出，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響。在烏克蘭危機問題上，中

方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。



多地一季度財政收入回穩向上

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各地今年一季度財政收支情況陸續披露。記者梳理發現，多地財政收入回穩向上，寧夏、四川、

河南等地財政收入恢復性增長，實現「開門穩」。同時，科技、商業服務、基本民生等成為地方

財政支出重點保障領域。



國辦發布１５條措施優化調整穩就業政策

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國務院辦公廳２６日發布《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》，從激發活

力擴大就業容量、拓寬渠道促進高校畢業生等青年就業創業、強化幫扶兜牢民生底線、加強組織

實施等四方面提出１５條具體措施。





《證券時報》



習近平同烏克蘭總統澤連斯基通電話

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國家主席習近平２６日應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話。雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換了

意見。習近平指出，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響。在烏克蘭危機問題上，中

方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。



中小銀行被迫下調存款利率，攬儲壓力進一步加大

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繼前段時間多地城商行、農商行下調存款利率後，近期又將有更多銀行跟進。越來越多中小銀行

選擇下調存款利率的直接原因，與近期利率自律定價機制發布的《合格審慎評估實施辦法》以及

各地利率自律機制對轄內法人銀行機構的引導有關。



銀保監會：銀行存款增加與理財產品收益變化有關

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一段時間以來，商業銀行存款數量有所增加，對於這一現象背後的原因，銀保監會有關負責人

２６日答記者提問時表示，銀行存款增加是市場化行為，消費者綜合考慮風險收益的匹配性，一

部分理財產品轉移到了存款上來。（ｌｃ）

