《神州經脈》滬綜指今早小幅低開後轉強，重磅股平保（滬：６０１３１８）公布業績勝預

期，帶動板塊大幅拉升，午後一度升至近３３００關，尾盤升幅略縮，最終收升０﹒６７％，報

３２８５﹒８８點，結束六連跌。深成指微升０﹒２８％，創業板指揚０﹒５８％。惟兩市成交

再度縮減，全日成交跌近７％至１０４４９億元（人民幣．下同），連續第十八日成交超過萬億

關，外資淨流出１﹒６６億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開後，維持區間波動，收盤報６﹒９２３１

，較上個交易日４時３０分收盤價小跌２４點子，五連跌，續創３月１０日以來逾一個半月新低

。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２０７，較上個交易日升３０點子，結束

三連跌，並脫離一個半月低位，上個交易日報６﹒９２３７。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家外匯管理局數據顯示，３月人民幣首次超越美元成為中國跨境交易中使用最多的貨幣

。《路透》根據外匯局數據測算，３月人民幣跨境收付金額增至５４９９億美元新高，按月增加

１１５４億美元，升幅近２７％。人民幣在所有跨境交易中的佔比提升至４８﹒４％，亦創新高

，美元佔比則下跌１﹒９個百分點至４６﹒７％。另阿根廷政府４月實施新政策，計劃以人民幣

支付總值約１０﹒４億美元的中國進口貨品，其後每月從中國進口的貨品，當中約７﹒９億至

１０億美元會以人民幣支付，而不是以美元結算。



２﹒ 國家統計局公布，今年１－３月全國規模以上工業企業實現利潤總額１５１６７﹒４億元

，同比降幅收窄至２１﹒４％；收入３１﹒１８萬億元，同比下降０﹒５％。３月全國規上工業

企業營收同比增長０﹒６％，扭轉去年１１月份以來持續下降的局面；利潤同比下降１９﹒２％

，降幅較１－２月份收窄３﹒７個百分點。３月裝備製造業利潤同比下降７％，降幅較１－２月

份大幅收窄１９﹒１個百分點，是對工業企業盈利改善拉動最大的行業板塊。汽車製造業利潤由

１－２月的下降４１﹒７％轉為３月增長９﹒１％。《路透》引述分析指，一季度利潤持續下降

，主要受國內需求處於恢復階段、能源等商品價格回落、工業品價格整體低迷等影響。預計隨著

生產生活秩序進一步恢復正常、企業紓困和經濟穩增長政策的持續發力，工業企業經營狀況有望

在二季度企穩回升，企業利潤有望在下半年由降轉升。



３﹒ 全國人大常委會２６日表決通過新修訂的反間諜法，今年７月１日起施行。據介紹，新修

訂的反間諜法將投靠間諜組織及其代理人，針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等實

施網絡攻擊等行為，明確為間諜行為。明確國家機關、社會組織等反間諜安全防範的主體責任；

明確有關方面積極開展反間諜宣傳教育的職責。增加查閱調取數據、傳喚、查詢財產信息、不准

出入境等行政執法職權。增加對相關人員予以保護、營救、補償、安置、撫恤優待、培訓等規定

。



４﹒ 《新華社》２７日引述國家市場監管總局指，今年首季全國新設民營企業２０３﹒９萬戶

，同比增長１０﹒７％。截至３月底，全國登記在冊民營企業數量超過４９００萬戶，民營企業

在企業總量中的佔比達到９２﹒３％。另上海銀保監局副局長曹光群表示，目前一些民營企業仍

然面臨較多經營困難，該局將引導銀行保險機構著力解決民營企業急難愁盼問題，拓寬民營企業

融資渠道，提升金融服務質效，絕不允許對民營企業盲目抽貸、斷貸、壓貸。



５﹒ 財政部公布，１－３月國企實現營業總收入１９﹒７６萬億元，同比增長６﹒４％。實現

利潤總額１﹒１２萬億元，同比增長１２﹒４％，增幅較１－２月再擴大。今年１－２月國有企

業利潤６５０５﹒６億元，同比增９﹒９％，扭轉去年全年同比下降５﹒１％的負增勢頭。１－

３月，國有企業應交稅費１﹒５９萬億元，同比增２﹒３％。３月末，國有企業資產負債率

６４﹒７％，升０﹒３個百分點。



６﹒ 內地五一假期將自２９日展開，國鐵集團表示，五一假期鐵路運輸２７日起全面啟動，至

５月４日結束，為期８天，全國鐵路預計發送旅客１﹒２億人次，較２０１９年同期增長２０％

，超歷史同期最高水平，日均發送旅客１５００萬人次。２９日為客流最高峰日，預計發送旅客

超過１９００萬人次，超歷史最高峰日１０％以上。另交通部門宣布，五一假期間繼續免收七座

或以下小型客車公路通行費，預計全國高速公路日均流量將達５３３０萬－５４３０萬輛，假期

首日（２９日）流量或突破歷史峰值。此外，湖北荊州、遼寧鞍山、四川綿陽市、吉林省延吉市

多地交管部門相繼明確，五一假期期間對外地遊客輕微交通違法採取教育提醒，不予處罰。



７﹒ 國汽車動力電池產業創新聯盟２０２３年度會議２６－２７日在江蘇常州金壇舉行。會議

發布動力電池高質量發展行動方案白皮書，提出到２０２５年的主要發展目標，包括構建動力電

池系統全生命周期的安全保障體系，大幅提高電芯級、系統級、整車級產品安全水平，確保電池

產品發生熱失控時整車不起火，電芯熱失控情況下電池系統不起火。



８﹒ 美國商務部長雷蒙多（Ｇｉｎａ Ｒａｉｍｏｎｄｏ）出席參議院撥款委員會聽證會時稱

，華為雲及阿里雲等中國雲服務商，確實可能威脅美國國家安全，商務部已經把逾２００間中國

企業列入黑名單，並會不時作出檢討，有需要時將把更多中國企業納入出口管制清單。另美國諮

詢公司貝恩（Ｂａｉｎ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ）確認，中國警方早前到訪美國貝恩諮詢公司在上

海的辦事處，並對職員進行問話。發言人表示，將配合中國執法部門的調查。至於有報道指美國

即將採取措施限制對中國的投資、美國要求韓國芯片製造商禁止填補美國在中國巿場的份額，商

務部發言人束珏婷表示，中方堅決反對。（ｓｌ）

