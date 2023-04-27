《經濟通通訊社２７日專訊》華為最新發布智能礦山解決方案應用案例，通過「５Ｇ＋ＡＩ
」技術，將亞鉀國際（深：０００８９３）在老撾甘蒙省２６３﹒３平方公里鉀鹽礦進行升級改
造，實現鉀鹽礦開採及生產過程的自動化、數字化和ＡＩ智能化。
亞鉀國際今日下午公布去年業績，早段跌０﹒０８％，報２３﹒６元。（ｄｗ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
27/04/2023 09:51
《Ａ股焦點》亞鉀國際微跌，華為升級改造旗下老撾鉀礦實現智能化
《經濟通通訊社２７日專訊》華為最新發布智能礦山解決方案應用案例，通過「５Ｇ＋ＡＩ
」技術，將亞鉀國際（深：０００８９３）在老撾甘蒙省２６３﹒３平方公里鉀鹽礦進行升級改
造，實現鉀鹽礦開採及生產過程的自動化、數字化和ＡＩ智能化。
亞鉀國際今日下午公布去年業績，早段跌０﹒０８％，報２３﹒６元。（ｄｗ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
上一篇新聞︰27/04/2023 10:02 《Ａ股焦點》國際油價急跌４％，恒力石化挫３％中石油Ａ跌１％
下一篇新聞︰27/04/2023 09:50 《Ａ股異動》新華文軒Ａ漲停，現報１９﹒４元人幣
27/04/2023 10:05 《Ａ股焦點》順豐控股漲５％，首季營收稍跌惟盈利大增６８％
27/04/2023 10:03 《中國監管》中證監批准國泰君安合共發５００億人幣債券
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰