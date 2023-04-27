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AH股新聞

27/04/2023 09:51

《Ａ股焦點》亞鉀國際微跌，華為升級改造旗下老撾鉀礦實現智能化

　　《經濟通通訊社２７日專訊》華為最新發布智能礦山解決方案應用案例，通過「５Ｇ＋ＡＩ
」技術，將亞鉀國際（深：０００８９３）在老撾甘蒙省２６３﹒３平方公里鉀鹽礦進行升級改
造，實現鉀鹽礦開採及生產過程的自動化、數字化和ＡＩ智能化。
　　亞鉀國際今日下午公布去年業績，早段跌０﹒０８％，報２３﹒６元。（ｄｗ）

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