《經濟通通訊社２７日專訊》華為最新發布智能礦山解決方案應用案例，通過「５Ｇ＋ＡＩ

」技術，將亞鉀國際（深：０００８９３）在老撾甘蒙省２６３﹒３平方公里鉀鹽礦進行升級改

造，實現鉀鹽礦開採及生產過程的自動化、數字化和ＡＩ智能化。

亞鉀國際今日下午公布去年業績，早段跌０﹒０８％，報２３﹒６元。（ｄｗ）

