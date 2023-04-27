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AH股新聞

27/04/2023 10:45

【數據解讀】統計局：３月工業利潤降幅收窄，裝備製造業明顯改善

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１－３月全國規模以上工業企業實現利
潤總額１５１６７﹒４億元（人民幣．下同），同比降幅收窄至２１﹒４％。３月全國規模以上
工業企業利潤同比下降１９﹒２％，降幅較１－２月份收窄３﹒７個百分點。今年１－２月按年
下降２２﹒９％，是２０２０年４月以來的最大降幅。
　　國家統計局工業司統計師孫曉在解讀數據時表示，３月份，工業生產穩步回升，企業利潤降
幅有所收窄。
　　３月裝備製造業利潤明顯改善，同比下降７％，降幅較１－２月份大幅收窄１９﹒１個百分
點，是對工業企業盈利改善拉動最大的行業板塊。
　　汽車製造業受市場需求恢復、生產銷售回升等因素作用，利潤由１－２月的下降４１﹒７％
轉為３月增長９﹒１％；鐵路船舶航空航天運輸設備、通用設備、電氣機械行業利潤均實現較快
增長，增速分別為２５﹒５％、１６﹒５％、１１﹒３％。
　　此外，３月電氣水行業利潤亦保持快速增長，部分消費品行業盈利狀況有所改善，穩外資穩
外貿政策措施發力顯效，外資企業利潤降幅明顯收窄，都對工業企業利潤跌幅收窄有所貢獻。　
　　總體看，工業企業利潤降幅仍然較大，企業虧損面、虧損額仍較高，但上游價格同比回落有
利於改善下游行業盈利狀況。（ｌｃ）

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