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AH股新聞

27/04/2023 17:27

《大灣區》深圳一季度ＧＤＰ同比增６﹒５％至７７７２億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深圳統計發布２０２３年一季度深圳經濟運行情況。根據廣東
省地區生產總值統一核算結果，２０２３年一季度深圳市地區生產總值為７７７２﹒１９億元（
人民幣．下同），同比增長６﹒５％。
　　其中，第一產業增加值為５﹒３５億元，同比增長０﹒１％；第二產業增加值為
２５４９﹒２４億元，同比增４﹒６％；第三產業增加值為５２１７﹒６億元，同比增７﹒６％
。（ｄｗ）

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