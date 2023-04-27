《經濟通通訊社２７日專訊》上海市浦東新區副區長楊朝今日在上海市政府新聞發布會上表

示，今年一季度，位於浦東的上海國際旅遊度假區各景點累計接待遊客約６３０萬人次，比

２０２２年同期增長８１％，比疫情前的２０１９年同期增長８２％；一季度度假區旅遊產業總

收入超４０億元人民幣，比２０２２年同期增長１１６％，比２０１９年同期增長１０６％，客

流和收入均為歷史同期最好水平。（ｌｃ）

