《經濟通通訊社２７日專訊》上海市浦東新區副區長楊朝今日在上海市政府新聞發布會上表
示，今年一季度，位於浦東的上海國際旅遊度假區各景點累計接待遊客約６３０萬人次，比
２０２２年同期增長８１％，比疫情前的２０１９年同期增長８２％；一季度度假區旅遊產業總
收入超４０億元人民幣，比２０２２年同期增長１１６％，比２０１９年同期增長１０６％，客
流和收入均為歷史同期最好水平。（ｌｃ）
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27/04/2023 17:14
《駐滬專電》一季度上海浦東國際旅遊度假區客流較疫情前增八成
《經濟通通訊社２７日專訊》上海市浦東新區副區長楊朝今日在上海市政府新聞發布會上表
示，今年一季度，位於浦東的上海國際旅遊度假區各景點累計接待遊客約６３０萬人次，比
２０２２年同期增長８１％，比疫情前的２０１９年同期增長８２％；一季度度假區旅遊產業總
收入超４０億元人民幣，比２０２２年同期增長１１６％，比２０１９年同期增長１０６％，客
流和收入均為歷史同期最好水平。（ｌｃ）
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