《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局數據顯示，３月人民幣首次超越美元成為中國

跨境交易中使用最多的貨幣。

《路透》根據外匯局數據測算，３月人民幣跨境收付金額增至５４９９億美元新高，按月增

加１１５４億美元，升幅近２７％。人民幣在所有跨境交易中的佔比提升至４８﹒４％，亦創新

高，美元佔比則下跌１﹒９個百分點至４６﹒７％。（ｊｔ）

