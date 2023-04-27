《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局數據顯示，３月人民幣首次超越美元成為中國
跨境交易中使用最多的貨幣。
《路透》根據外匯局數據測算，３月人民幣跨境收付金額增至５４９９億美元新高，按月增
加１１５４億美元，升幅近２７％。人民幣在所有跨境交易中的佔比提升至４８﹒４％，亦創新
高，美元佔比則下跌１﹒９個百分點至４６﹒７％。（ｊｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
27/04/2023 08:28
【聚焦人幣】３月人民幣跨境交易佔比４８﹒４％創新高，首超美元
《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局數據顯示，３月人民幣首次超越美元成為中國
跨境交易中使用最多的貨幣。
《路透》根據外匯局數據測算，３月人民幣跨境收付金額增至５４９９億美元新高，按月增
加１１５４億美元，升幅近２７％。人民幣在所有跨境交易中的佔比提升至４８﹒４％，亦創新
高，美元佔比則下跌１﹒９個百分點至４６﹒７％。（ｊｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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