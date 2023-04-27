《經濟通通訊社２７日專訊》美國商務部長雷蒙多（Ｇｉｎａ Ｒａｉｍｏｎｄｏ）出席參

議院撥款委員會聽證會時稱，華為雲及阿里雲等中國雲服務商，確實可能威脅美國國家安全，商

務部已經把逾２００間中國企業列入黑名單，並會不時作出檢討，有需要時將把更多中國企業納

入出口管制清單。

美國一批共和黨參議員日前要求華府，把華為雲、阿里雲、百度雲和騰訊雲等中國雲服務商

列入貿易黑名單，限制美國企業對該等企業出口商品。（ｊｔ）

