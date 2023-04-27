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AH股新聞

27/04/2023 09:00

【大國博弈】雷蒙多：中國雲服務商威脅美國國安，或會列入黑名單

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國商務部長雷蒙多（Ｇｉｎａ　Ｒａｉｍｏｎｄｏ）出席參
議院撥款委員會聽證會時稱，華為雲及阿里雲等中國雲服務商，確實可能威脅美國國家安全，商
務部已經把逾２００間中國企業列入黑名單，並會不時作出檢討，有需要時將把更多中國企業納
入出口管制清單。
　　美國一批共和黨參議員日前要求華府，把華為雲、阿里雲、百度雲和騰訊雲等中國雲服務商
列入貿易黑名單，限制美國企業對該等企業出口商品。（ｊｔ）

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