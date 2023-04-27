《經濟通通訊社２７日專訊》據上海證交所公告，國泰君安（０２６１１）
（滬：６０１２１１）獲得中國證監會的批准，向專業投資者發行不超過２００億元人民幣的次
級公司債券。（ｊｔ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
27/04/2023 10:03
《中國監管》中證監批准國泰君安發２００億人幣短期公司債
《經濟通通訊社２７日專訊》據上海證交所公告，國泰君安（０２６１１）
（滬：６０１２１１）獲得中國證監會的批准，向專業投資者發行不超過２００億元人民幣的次
級公司債券。（ｊｔ）
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