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AH股新聞

27/04/2023 15:16

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒０２％，深證Ｂ收跌０﹒０８％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒０２％，報２９２﹒３７點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒０８％，報１１６６﹒６點。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

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