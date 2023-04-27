《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒０２％，報２９２﹒３７點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒０８％，報１１６６﹒６點。
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27/04/2023 15:16
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒０２％，深證Ｂ收跌０﹒０８％
《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒０２％，報２９２﹒３７點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒０８％，報１１６６﹒６點。
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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