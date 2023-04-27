《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１－３月全國規模以上工業企業實現利

潤總額１５１６７﹒４億元（人民幣．下同），同比降幅收窄至２１﹒４％。３月全國規模以上

工業企業利潤同比下降１９﹒２％，降幅較１－２月份收窄３﹒７個百分點。今年１－２月按年

下降２２﹒９％，是２０２０年４月以來的最大降幅。國家統計局工業司統計師孫曉表示，３月

單月，受宏觀經濟運行向好、市場需求恢復帶動，全國規模以上工業企業營業收入同比增長

０﹒６％，扭轉了去年１１月份以來持續下降的局面。不過，總體看，工業企業利潤降幅仍然較

大，企業虧損面、虧損額仍較高。

外圍走軟，滬綜指經歷六連跌後今早再低開０﹒２４％，報３２５６﹒２３點，惟平保

（滬：６０１３１８）業績佳帶動板塊拉漲，加上醫藥股連續第二日反彈，拉動，滬指盤中逆轉

跌勢，午收升０﹒２％，報３２７０﹒６３點；深成指跌０﹒１１％，創業板指揚０﹒１２％。

但留意成交快速回落，兩市半日成交６３０５億元，較上日（２６日）同時段成交急跌

１５﹒１％，陸股通淨流出超過２９億元。



＊平保首季盈利增半，ＡＨ齊漲＊



平保今年首三個月錄得純利３８３﹒５２億元，按年大升４８﹒９％，每股基本盈利

２﹒１７元。期內收入為２８１６億元，按年升２７﹒９％；壽險及健康險新業務價值

１３７﹒０２億元，按年增長８﹒８％。中國平安Ａ股急升６﹒８％，報４８﹒９元，Ｈ股同漲

５﹒９％。

Ａ場其他保險股亦走高，新華保險（滬：６０１３３６）漲５﹒５％，中國太保

（滬：６０１６０１）升５﹒１％，中國人壽（滬：６０１６２８）升４﹒９％，中國人保

（滬：６０１３１９）升３﹒４％。

醫藥板塊遭遇兇猛跌浪後，今早連續第二日反彈，天宇股份（深：３００７０２）飆升

１９﹒６％，金石亞藥（深：３００４３４）漲１３﹒９％，拓新藥業（深：３０１０８９）升

１２﹒８％，百利天恒（滬：６８８５０６）升１０﹒３％，千金藥業（滬：６００４７９）、

辰欣藥業（滬：６０３３６７）漲停。



＊順豐受惠運費降，績後價升４％＊



順豐控股（深：００２３５２）今年首季度實現營業收入６１０﹒４８億元，同比下降

３﹒０７％，不過淨利潤１７﹒２億元，同比增長６８﹒２８％。營收縮減但盈利大增，公司解

釋，國際空海運價格從歷史較高區間回落至過去三年的較低水平，影響公司該業務板塊收入增速

和盈利水平。運費下跌令公司利潤大幅修復，順豐控股半日漲３﹒７％，報５７﹒１１元。

車企降價潮持續，比亞迪（深：００２５９４）基礎版海鷗電動汽車售價較預售價格低約

６％，減價５０００元至６０００元。惟比亞迪受鋰價走穩刺激，股價升２％，報２５６﹒０１

元。（ｅｙ）

