《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場午後市況變強，滬綜指升幅擴大０﹒４７％，報
３２７９﹒５１點，滬深３００指數升０﹒３５％，深成指由跌轉升０﹒０５％，創業板指升
０﹒３１％。上海Ｂ股升０﹒０８％，深圳Ｂ股跌０﹒３５％。（ｅｙ）
27/04/2023 13:33
《Ａ股行情》滬指午後升幅擴至０﹒４８％，深成指轉升０﹒０５％
《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場午後市況變強，滬綜指升幅擴大０﹒４７％，報
３２７９﹒５１點，滬深３００指數升０﹒３５％，深成指由跌轉升０﹒０５％，創業板指升
０﹒３１％。上海Ｂ股升０﹒０８％，深圳Ｂ股跌０﹒３５％。（ｅｙ）
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