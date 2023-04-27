  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/04/2023 13:33

《Ａ股行情》滬指午後升幅擴至０﹒４８％，深成指轉升０﹒０５％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股市場午後市況變強，滬綜指升幅擴大０﹒４７％，報
３２７９﹒５１點，滬深３００指數升０﹒３５％，深成指由跌轉升０﹒０５％，創業板指升
０﹒３１％。上海Ｂ股升０﹒０８％，深圳Ｂ股跌０﹒３５％。（ｅｙ）

返回AH股新聞

上一篇新聞︰27/04/2023 13:46  《駐滬專電》上海銀保監局：絕不允許對民企盲目抽貸、斷貸、壓貸

其他AH股新聞
More

27/04/2023 14:06  《Ａ股異動》中鋁國際Ａ漲停，現報６﹒８３元人幣

27/04/2023 14:04  《行業數據》ＩＤＣ：中國首季智能手機出貨量跌１１﹒８％

27/04/2023 13:51  《Ａ股異動》中國平安Ａ一度漲停，現報５０﹒２８元人幣

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金