《經濟通通訊社２７日專訊》滬綜指今早小幅低開後轉強，重磅股平保
（滬：６０１３１８）公布業績勝預期，帶動板塊大幅拉升，午後愈戰愈強，一度升至近
３３００關，尾盤升幅略縮，最終收升０﹒６７％，報３２８５﹒８８點，結束六連跌。深成指
微升０﹒２８％，創業板指揚０﹒５８％。惟兩市成交再度縮減，全日成交跌近７％至
１０４４９億元（人民幣．下同），外資淨流出１﹒６６億元，連續第十八日成交超過萬億關。
國家統計局公布，今年３月全國規模以上工業企業利潤同比下降１９﹒２％，降幅較１－２
月份收窄３﹒７個百分點。國家統計局工業司統計師孫曉表示，３月單月，受宏觀經濟運行向好
、市場需求恢復帶動，全國規模以上工業企業營業收入同比增長０﹒６％，扭轉了去年１１月份
以來持續下降的局面。不過，總體看，工業企業利潤降幅仍然較大，企業虧損面、虧損額仍較高
。
＊平保首季盈利增半，時隔８年再漲停＊
平保今年首三個月錄得純利３８３﹒５２億元，按年大升４８﹒９％，每股基本盈利
２﹒１７元。期內收入為２８１６億元，按年升２７﹒９％；壽險及健康險新業務價值
１３７﹒０２億元，按年增長８﹒８％。中國平安大升一成漲停，報５０﹒３７元，為２０１５
年後第一次漲停，並創近３個月新高。
受平保業績好帶動，保險板塊抽升逾７％，新華保險（滬：６０１３３６）飆６﹒９％，中
國太保（滬：６０１６０１）升６﹒７％，中國人壽（滬：６０１６２８）升６﹒５％，中國人
保（滬：６０１３１９）升４﹒６％。
＊銀行股持續高企＊
銀行股也持續造好，農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒９％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）升０﹒７％，中信銀行（滬：６０１９９８）升０﹒６％，交通銀行
（滬：６０１３２８）升０﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒３％。上海銀保監局
副局長曹光群今日在上海市政府新聞發布會上表示，目前，有一些民營企業仍然面臨較多的經營
困難，上海銀保監局將引導銀行保險機構著力解決民營企業急難愁盼問題，拓寬民營企業融資渠
道，提升金融服務質效，絕不允許對民營企業盲目抽貸、斷貸、壓貸。（ｊｔ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３９８８﹒４２ ＋０﹒７４
上證綜合指數 ３２８５﹒８８ ＋０﹒６７ ４６６２﹒００
上證Ａ股指數 ３４４４﹒４２ ＋０﹒６７
深證成份指數 １１２１７﹒００ ＋０﹒２８ ５７８７﹒００
深圳創業板指數 ２３０７﹒２７ ＋０﹒５８
上證Ｂ股指數 ２９２﹒３７ ＋０﹒０２ ８９８７﹒００
深證Ｂ股指數 １１６６﹒６０ －０﹒０８ ０﹒６０
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