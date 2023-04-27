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AH股新聞

27/04/2023 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６７％結束六連跌，保險股強力拉升

　　《經濟通通訊社２７日專訊》滬綜指今早小幅低開後轉強，重磅股平保
（滬：６０１３１８）公布業績勝預期，帶動板塊大幅拉升，午後愈戰愈強，一度升至近
３３００關，尾盤升幅略縮，最終收升０﹒６７％，報３２８５﹒８８點，結束六連跌。深成指
微升０﹒２８％，創業板指揚０﹒５８％。惟兩市成交再度縮減，全日成交跌近７％至
１０４４９億元（人民幣．下同），外資淨流出１﹒６６億元，連續第十八日成交超過萬億關。
　　國家統計局公布，今年３月全國規模以上工業企業利潤同比下降１９﹒２％，降幅較１－２
月份收窄３﹒７個百分點。國家統計局工業司統計師孫曉表示，３月單月，受宏觀經濟運行向好
、市場需求恢復帶動，全國規模以上工業企業營業收入同比增長０﹒６％，扭轉了去年１１月份
以來持續下降的局面。不過，總體看，工業企業利潤降幅仍然較大，企業虧損面、虧損額仍較高

　
＊平保首季盈利增半，時隔８年再漲停＊
　
　　平保今年首三個月錄得純利３８３﹒５２億元，按年大升４８﹒９％，每股基本盈利
２﹒１７元。期內收入為２８１６億元，按年升２７﹒９％；壽險及健康險新業務價值
１３７﹒０２億元，按年增長８﹒８％。中國平安大升一成漲停，報５０﹒３７元，為２０１５
年後第一次漲停，並創近３個月新高。
　　受平保業績好帶動，保險板塊抽升逾７％，新華保險（滬：６０１３３６）飆６﹒９％，中
國太保（滬：６０１６０１）升６﹒７％，中國人壽（滬：６０１６２８）升６﹒５％，中國人
保（滬：６０１３１９）升４﹒６％。
　
＊銀行股持續高企＊
　
　　銀行股也持續造好，農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒９％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）升０﹒７％，中信銀行（滬：６０１９９８）升０﹒６％，交通銀行
（滬：６０１３２８）升０﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒３％。上海銀保監局
副局長曹光群今日在上海市政府新聞發布會上表示，目前，有一些民營企業仍然面臨較多的經營
困難，上海銀保監局將引導銀行保險機構著力解決民營企業急難愁盼問題，拓寬民營企業融資渠
道，提升金融服務質效，絕不允許對民營企業盲目抽貸、斷貸、壓貸。（ｊｔ）
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９８８﹒４２　　＋０﹒７４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２８５﹒８８　　＋０﹒６７　　　　４６６２﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３４４４﹒４２　　＋０﹒６７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１２１７﹒００　＋０﹒２８　　　　５７８７﹒００　　
　　深圳創業板指數　２３０７﹒２７　　＋０﹒５８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９２﹒３７　　＋０﹒０２　　　　８９８７﹒００　　
　　深證Ｂ股指數　　１１６６﹒６０　　－０﹒０８　　　　　０﹒６０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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