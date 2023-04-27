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AH股新聞

27/04/2023 11:53

《滬股通》上證Ａ股指數半日升０﹒２％，滬股通流出逾１１億元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ａ股指數半日收市升０﹒２％，報３４２８﹒３９點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３１﹒０８億元，賣盤超買盤，
淨流出１１﹒０８億元。（ｊｔ）

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