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AH股新聞

27/04/2023 15:07

《深股通》深成指全日收升０﹒２８％，報１１２１７點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深證成分指數全日收升０﹒２８％，報１１２１７點。
　　生成式ＡＩ（ＡＩＧＣ）概念近月以來在Ａ股獲熱炒，昨日有傳聞指機構大資金參與ＡＩ炒
作將受到窗口指導，概念今日再現跌停潮，中文在線（深：３００３６４）跌兩成跌停，視覺中
國（深：０００６８１）挫一成跌停，神州泰岳（深：３００００２）跌１５﹒９％，數字政通
（深：３０００７５）跌１３﹒７％
　　國家疾控局表示，發熱門診監測數據顯示４月中旬後，單日陽性者數及陽性佔比均呈小幅上
升。人群免疫保護水平逐步降低，感染者集中在上一波未被感染人群、免疫水平率先下降和存在
免疫缺陷的人群。新冠藥概念有炒作，盤龍藥業（深：００２８６４）漲停，拓新藥業
（深：３０１０８９）升１４﹒６％，海辰藥業（深：３００５８４）升８﹒２％。
　　年內急跌的鋰價現止跌企穩跡象，根據上海有色網報價，電池級碳酸鋰在２６日每噸上漲
２５００元，報１７﹒９萬元。這也是該平台碳酸鋰報價自去年１１月底以來，首次出現上漲。
鋰電股今日早段回升，鋰電股回升，藍曉科技（深：３００４８７）漲４％，比亞迪
（深：００２５９４）升３﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升２﹒９％。（ｄｗ）

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