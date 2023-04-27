《經濟通通訊社２７日專訊》深證成分指數全日收升０﹒２８％，報１１２１７點。

生成式ＡＩ（ＡＩＧＣ）概念近月以來在Ａ股獲熱炒，昨日有傳聞指機構大資金參與ＡＩ炒

作將受到窗口指導，概念今日再現跌停潮，中文在線（深：３００３６４）跌兩成跌停，視覺中

國（深：０００６８１）挫一成跌停，神州泰岳（深：３００００２）跌１５﹒９％，數字政通

（深：３０００７５）跌１３﹒７％

國家疾控局表示，發熱門診監測數據顯示４月中旬後，單日陽性者數及陽性佔比均呈小幅上

升。人群免疫保護水平逐步降低，感染者集中在上一波未被感染人群、免疫水平率先下降和存在

免疫缺陷的人群。新冠藥概念有炒作，盤龍藥業（深：００２８６４）漲停，拓新藥業

（深：３０１０８９）升１４﹒６％，海辰藥業（深：３００５８４）升８﹒２％。

年內急跌的鋰價現止跌企穩跡象，根據上海有色網報價，電池級碳酸鋰在２６日每噸上漲

２５００元，報１７﹒９萬元。這也是該平台碳酸鋰報價自去年１１月底以來，首次出現上漲。

鋰電股今日早段回升，鋰電股回升，藍曉科技（深：３００４８７）漲４％，比亞迪

（深：００２５９４）升３﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升２﹒９％。（ｄｗ）

