《經濟通通訊社２７日專訊》第十三屆中國衛星導航年會２６日開幕，精準位置服務企業「

千尋位置」展出業內首款北斗時空智能芯片「千尋步光」，標誌著時空智能自主可控技術已形成

閉環，北斗高精度時空智能的使用門檻大幅降低。

時空智能芯片是北斗產業鏈的基礎器件，為億萬級智能終端接入北斗時空智能提供硬件基礎

。此次發布的千尋步光ＢＧ１１０１具低成本、低功耗、高集成的特點，在複雜場景具備智能化

定位跟蹤能力，並改善全球電離層活躍地區高精度定位不準確的問題。目前千尋步光

ＢＧ１１０１已量產並投用超百萬片，廣泛應用於智能駕駛、智慧農業、共享出行等領域，並在

實際場景驗證其性能。在智能駕駛領域可滿足車規級芯片可靠性要求，並獲得智能駕駛項目定點

；在共享出行應用領域，其於城市峽谷、開闊路段等場景中的定位精度高於平均水平。

千尋位置２０１５年由中國兵器工業集團和阿里巴巴（０９９８８）共同創立。據千尋位置

早前發布的「時空智能產業圖譜」，人工智能包括視覺智能、聽覺智能、時空智能等，共同構成

機器感知外在的基礎。如果說視覺智能是機器的「眼睛」，聽覺智能是機器的「耳朵」，時空智

能則為機器提供「方向感」。（ｓｌ）

