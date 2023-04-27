《經濟通通訊社２７日專訊》中國汽車動力電池產業創新聯盟２０２３年度會議２６－２７

日在江蘇常州金壇舉行。會議發布動力電池高質量發展行動方案白皮書，提出到２０２５年的主

要發展目標，包括構建動力電池系統全生命周期的安全保障體系，大幅提高電芯級、系統級、整

車級產品安全水平，確保電池產品發生熱失控時整車不起火，電芯熱失控情況下電池系統不起火

。

白皮書要求，建立動力電池安全實時動態監測、預警和監管體系，健全動力電池安全事故處

理機制，實現動力電池從生產到退役、回收再利用全生命周期的安全管控。構建動力電池回收利

用生態體系，強調易製造可回收的動力電池設計理念，加強餘能檢測、殘值評估、梯次利用、安

全管理等技術標準研發，制定相關規範。培育形成一批具備年回收能力達到１００萬噸的動力電

池梯次利用和再生利用企業，鋰金屬的回收再利用率達到９５％以上。構建低碳綠色動力電池產

業體系，降低動力電池材料、電芯、電池系統、回收再利用等全產業鏈條能源消耗，推動全產業

鏈碳足跡水平做到領先。

白皮書並要求大幅提升產品水平，液態電池比能量高於３５０Ｗｈ╱ｋｇ，循環次數高於

１０００次或１２年，成本低於人民幣０﹒５５元╱Ｗｈ，在－２０℃環境下容量保持率不低於

８０％等。同時在全行業全面推行智能製造，形成產銷規模在６０ＧＷｈ以上（加儲能約

８０ＧＷｈ左右）、具有國際競爭力的龍頭企業４－５家。此外，以新能源汽車國內國際大發展

為機遇，構建動力電池產業發展新格局；到２０２５年，動力電池產業在全球持續保持領先地位

，海外生產銷售達到３０％以上。（ｓｌ）

