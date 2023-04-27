《經濟通通訊社２７日專訊》國家廣播電視總局２７日發布《２０２２年全國廣播電視行業

統計公報》，去年全國廣播電視行業總收入１２４１９﹒３４億元（人民幣．下同），同比增長

８﹒１％。其中網絡視聽服務機構總收入６６８７﹒２４億元，同比增長２３﹒６１％，佔行業

總收入的比例超過一半。

《公報》顯示，去年全國製作發行電視劇１６０部、５２８３集，製作發行部數同比下降

１７﹒５３％，影視劇類電視節目制作時間６﹒０７萬小時，同比下降１９﹒２８％。全國電視

劇播出２０﹒８２萬部，影視劇類電視節目播出時間８７８﹒９５萬小時，同比下降０﹒６１％

。



＊傳統廣電廣告收入下降，新媒體廣告收入雙位數增長＊



全國廣告收入３３４２﹒３２億元，同比增長８﹒５４％。其中廣播、廣播電視廣告收入分

別下降２８﹒０９％、１９﹒１１％，分別為７３﹒７２億元、５５３﹒２３億元；廣播電視和

網絡視聽機構通過互聯網取得的新媒體廣告收入持續增長，同比增幅達２０﹒２８％，為

２４０７﹒３９億元。

全國有線電視網絡收入７１９﹒５５億元，同比下降２﹒０４％，降幅收窄。全國有線電視

實際用戶２億戶，同比下降１﹒９６％；全國交互式網絡電視（ＩＰＴＶ）用戶超過３億戶，互

聯網電視（ＯＴＴ）平均月度活躍用戶數超過２﹒７億戶，互聯網視頻年度付費用戶超過８億戶

，互聯網音頻年度付費用戶１﹒５億戶，短視頻上傳用戶超過７﹒５億戶。

網民人均每天觀看互聯網視頻節目（包括短視頻）超過２小時，收聽互聯網音頻節目約２０

分鐘。網絡視聽相關業務收入帶動行業收入增長。網絡視聽收入４４１９﹒８億元，同比增長

２２﹒９５％。其中用戶付費、節目版權等服務收入大幅增長，達１２０９﹒３８億元，同比增

長２４﹒１６％；短視頻、電商直播等其他收入增長迅速，達３２１０﹒４２億元，同比增長

２２﹒５１％。



＊廣電視聽產業基地吸納帶動逾３０萬人就業＊



另外，《公報》顯示，截至去年底２８個國家級廣電視聽產業基地（園區）規劃建築面積總

計３﹒９１億平方米，入駐廣電視聽各類企業９９４２家，新增企業１３８６家，實際投資額

５５０億元，吸納就業超過２０萬人，營業收入１４５０﹒７４億元，同比增長１６﹒５４％，

應繳稅金７６﹒７１億元，同比增長２４﹒０７％。相關產業基地（園區）吸引其他相關企業入

駐７０００家，就業人數近１２萬人，帶動實際投資額超過５６０億元，營業收入超過２５４２

億元，應繳稅金超過２２０億元。（ｓｌ）

