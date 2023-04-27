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AH股新聞

27/04/2023 16:17

《行業數據》去年全國廣電總收入增８％，網絡視聽機構收入佔逾半

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家廣播電視總局２７日發布《２０２２年全國廣播電視行業
統計公報》，去年全國廣播電視行業總收入１２４１９﹒３４億元（人民幣．下同），同比增長
８﹒１％。其中網絡視聽服務機構總收入６６８７﹒２４億元，同比增長２３﹒６１％，佔行業
總收入的比例超過一半。
　　《公報》顯示，去年全國製作發行電視劇１６０部、５２８３集，製作發行部數同比下降
１７﹒５３％，影視劇類電視節目制作時間６﹒０７萬小時，同比下降１９﹒２８％。全國電視
劇播出２０﹒８２萬部，影視劇類電視節目播出時間８７８﹒９５萬小時，同比下降０﹒６１％

　
＊傳統廣電廣告收入下降，新媒體廣告收入雙位數增長＊
　
　　全國廣告收入３３４２﹒３２億元，同比增長８﹒５４％。其中廣播、廣播電視廣告收入分
別下降２８﹒０９％、１９﹒１１％，分別為７３﹒７２億元、５５３﹒２３億元；廣播電視和
網絡視聽機構通過互聯網取得的新媒體廣告收入持續增長，同比增幅達２０﹒２８％，為
２４０７﹒３９億元。
　　全國有線電視網絡收入７１９﹒５５億元，同比下降２﹒０４％，降幅收窄。全國有線電視
實際用戶２億戶，同比下降１﹒９６％；全國交互式網絡電視（ＩＰＴＶ）用戶超過３億戶，互
聯網電視（ＯＴＴ）平均月度活躍用戶數超過２﹒７億戶，互聯網視頻年度付費用戶超過８億戶
，互聯網音頻年度付費用戶１﹒５億戶，短視頻上傳用戶超過７﹒５億戶。
　　網民人均每天觀看互聯網視頻節目（包括短視頻）超過２小時，收聽互聯網音頻節目約２０
分鐘。網絡視聽相關業務收入帶動行業收入增長。網絡視聽收入４４１９﹒８億元，同比增長
２２﹒９５％。其中用戶付費、節目版權等服務收入大幅增長，達１２０９﹒３８億元，同比增
長２４﹒１６％；短視頻、電商直播等其他收入增長迅速，達３２１０﹒４２億元，同比增長
２２﹒５１％。
　
＊廣電視聽產業基地吸納帶動逾３０萬人就業＊
　
　　另外，《公報》顯示，截至去年底２８個國家級廣電視聽產業基地（園區）規劃建築面積總
計３﹒９１億平方米，入駐廣電視聽各類企業９９４２家，新增企業１３８６家，實際投資額
５５０億元，吸納就業超過２０萬人，營業收入１４５０﹒７４億元，同比增長１６﹒５４％，
應繳稅金７６﹒７１億元，同比增長２４﹒０７％。相關產業基地（園區）吸引其他相關企業入
駐７０００家，就業人數近１２萬人，帶動實際投資額超過５６０億元，營業收入超過２５４２
億元，應繳稅金超過２２０億元。（ｓｌ）

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