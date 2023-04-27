《經濟通通訊社２７日專訊》浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇被控受賄１﹒９３億

餘元人民幣，案件２７日在安徽省滁州市中級人民法院公開審理，周江勇當庭認罪，法院宣布擇

期宣判。

檢方指控，周江勇在２００１年至２０２１年利用擔任浙江省鄞縣副縣長，象山縣縣長、縣

委書記，寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書記，舟山市市長、市委書記，

浙江省委常委、溫州市委書記，浙江省委常委、杭州市委書記等職務上的便利以及職權、地位形

成的便利條件，為相關單位和個人在工程建設、項目承攬、土地獲取等事項上提供幫助，直接或

者通過其親屬非法收受他人財物，共計折合１﹒９３億餘元人民幣。

５６歲的周江勇２０２１年８月落馬，去年１月被「雙開」（開除黨籍和公職）。中紀委國

家監委當時通報，周江勇喪失理想信念，背離「兩個維護」，政治意識淡漠，對黨中央決策部署

陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查；無視中央八

項規定精神，工作中搞形式主義，違規配備警衛人員、公務用車，接受可能影響公正執行公務的

宴請，違規收受禮品禮金；組織原則缺失，應私營企業主請托違規選拔任用幹部，不按規定報告

個人有關事項；違規干預插手市場經濟、執法司法活動；毫無紀法底線，大搞權錢交易，利用職

務便利為他人在工程承攬、土地轉讓、稅收返還等方面謀利，夥同親屬非法收受巨額財物，搞家

族式腐敗。（ｓｌ）

