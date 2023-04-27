《經濟通通訊社２７日專訊》《新華社》２７日引述國家市場監管總局指，今年首季全國新

設民營企業２０３﹒９萬戶，同比增長１０﹒７％。截至３月底，全國登記在冊民營企業數量超

過４９００萬戶，民營企業在企業總量中的佔比達到９２﹒３％。

報道形容，中國民營企業展現出強大的內生動力，區域發展更加平衡。首季中部地區新設民

營企業５１﹒９萬戶，同比增長２０﹒８％；西部地區新設民營企業４４﹒１萬戶，同比增長

３０﹒２％。

此外，民營企業產業結構不斷優化。首季第一、二、三產業新設民營企業分別為７﹒６萬戶

、３４﹒９萬戶、１６１﹒４萬戶，第三產業佔比近八成。受疫情衝擊的「住宿和餐飲業」、「

租賃和商務服務業」快速恢復，新設民營企業增速分別為３５﹒７％、１５﹒５％

與此同時，「四新」（新技術、新產業、新業態、新模式）經濟成為推動民營經濟發展的新

動能。首季新設「四新」經濟民營企業８２﹒９萬戶，接近同期新設企業總量的四成。數字核心

產業快速發展，其中「數字技術應用業」同比增長２１％。截至３月底，中國「四新」經濟民營

企業已經超過２０００萬戶，新經濟新業態保持強勁發展態勢。（ｓｌ）

