《經濟通通訊社２７日專訊》金力永磁（０６６８０）（深：３００７４８）公布，截至３
月３１日止首季純利１﹒７８億元（人民幣．下同），升８﹒７７％，每股盈利２１分。
該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤１﹒２４億元，跌約１９％，收入１６﹒５億元，升
９﹒４％，加權平均淨資產收益率２﹒５９％，下跌０﹒５４個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
27/04/2023 07:53
《國企紅籌》金力永磁（０６６８０）首季盈利近２億人幣升９％
《經濟通通訊社２７日專訊》金力永磁（０６６８０）（深：３００７４８）公布，截至３
月３１日止首季純利１﹒７８億元（人民幣．下同），升８﹒７７％，每股盈利２１分。
該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤１﹒２４億元，跌約１９％，收入１６﹒５億元，升
９﹒４％，加權平均淨資產收益率２﹒５９％，下跌０﹒５４個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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