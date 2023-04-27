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AH股新聞

27/04/2023 07:53

《國企紅籌》金力永磁（０６６８０）首季盈利近２億人幣升９％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》金力永磁（０６６８０）（深：３００７４８）公布，截至３
月３１日止首季純利１﹒７８億元（人民幣．下同），升８﹒７７％，每股盈利２１分。
　　該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤１﹒２４億元，跌約１９％，收入１６﹒５億元，升
９﹒４％，加權平均淨資產收益率２﹒５９％，下跌０﹒５４個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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