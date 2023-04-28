《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》銀保監印發《關於２０２３年加力提升小

微企業金融服務質量的通知》通知要求，嚴禁為挪用於非生產經營用途的貸款辦理續貸，不得用

續貸掩蓋信用風險。貸款利率總體保持平穩，推動小微企業綜合融資成本逐步降低。



＊推動小微企業綜合融資成本逐步降低＊



《通知》明確了全年工作目標：形成與實體經濟發展相適應的小微企業金融服務體系，

２０２３年總體繼續保持增量擴面態勢，優化服務結構，提升重點領域服務精準度，拓展保險保

障渠道。貸款利率總體保持平穩，推動小微企業綜合融資成本逐步降低。

《通知》聚焦重點領域小微企業需求，要求銀行保險機構加強精準支持。立足紓困解難、擴

大內需和穩定就業，支持住宿、餐飲、零售、教育、文化、旅遊、體育、交通運輸、外貿等領域

小微企業的合理金融需求，促進經濟復甦。立足現代化產業體系建設需要，支持制造業、科技型

、專精特新小微企業發展，助力產業升級。積極研發符合個體工商戶生產經營特征的信貸產品，

更好滿足其用款急、期限短、頻度高的資金需求。



＊第三方機構收費過高的及時停止合作＊



《通知》要求銀行保險機構、各級監管部門加強信用信息共享應用，積極推動全國一體化融

資信用服務平台網絡等信息共享機制建設，推動各地更加精準全面歸集共享小微企業信用信息。

積極開發小微企業續貸專門產品或完善現有產品續貸功能，合理確定本行續貸條件。規範小微企

業服務收費行為，充分了解、嚴格審核、持續評估第三方機構收費情況，發現存在違規收費、收

費過高的及時停止合作。加強風險監測分析，合理控制貸款質量。健全完善小微市場主體訴求回

應機制，認真回應小微企業合理訴求，指導基層分支機構、客戶經理努力把問題解決在服務第一

線。



＊要求出口信用保險公司擴大對外貿小微企業覆蓋面＊



《通知》明確了構建保險服務小微企業機制、拓展保險保障渠道的具體要求。機構層面，要

求保險業樹立為小微企業提供全面、系統風險保障的理念，明確專門部門統籌小微企業保險工作

，梳理服務小微企業的各類保險業務。要求出口信用保險公司擴大短期出口信用保險對外貿小微

企業的覆蓋面。支持保險公司與政府、銀行等圍繞服務小微企業開展多元化合作。產品服務層面

，鼓勵保險公司按照商業可持續、保費合理的原則，針對各類小微市場主體豐富產品種類，設計

專屬保險方案，推出靈活繳費服務方式，探索簡易化定損理賠模式。推廣服務小微企業的工程建

設、物流運輸、災害應對、產品責任等各類財產保險產品，豐富面向個體工商戶、小微企業主等

企業關系人的健康、意外、養老等人身保險產品。

截至２０２３年３月末，銀行業普惠型小微企業貸款餘額２５﹒９萬億元，同比增長

２５﹒８％，較各項貸款增速高１４﹒６個百分點；有貸款餘額的客戶數達到４０１０﹒５萬戶

。

